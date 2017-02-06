Томские ученые адаптировали для Сибири растение, подавляющее вирусы

6 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Архив СибБС ТГУ и Сибирского НИИ сельского хозяйства и торфа.

Ученые СибБС ТГУ адаптировали для условий Сибири лекарственное растение – копеечник альпийский. Его трава содержит вещество, обладающее противовирусной активностью, иммуностимулирующим действием и рядом других целебных свойств.

Как сообщает пресс-служба вуза, ботаники разработали технологию выращивания копеечника в Сибири. Теперь даже в непростых климатических условиях можно создать сырьевую базу этого лекарственного растения.

«Копеечник альпийский в нашей стране произрастает от юга Кольского полуострова до Урала и Сибири. В некоторых регионах России, включая Томскую область, это растение внесено в Красную книгу. В нашем регионе отмечены лишь единичные случаи обнаружения копеечника альпийского, его находили в верховьях реки Васюган», – говорит научный сотрудник лаборатории лекарственных растений СибБС ТГУ Надежда Зиннер.

Лекарственные свойства растения обеспечивает мангиферин – вещество, впервые выделенное из листьев манго, и названное в честь него. Мангиферин обладает высокой антивирусной активностью в отношении ДНК-содержащих вирусов группы герпеса, поэтому копеечник эффективен при лечении разных проявлений герпетической инфекции, опоясывающего лишая, ветряной оспы, цитомегаловирусной инфекции, заболеваний слизистой оболочки рта.

За рубежом возможности мангиферина используются еще шире. К примеру, на Кубе вещество, получаемое из коры дерева манго, используют как сильный антиоксидант. Мангиферин изучается учеными мира в разных ипостасях, в том числе как противоопухолевое, иммуностимулирующее и кардиотоническое средство.

«Способность копеечника альпийского усиливать иммунитет нам удалось проверить на практике. Вместе с Сибирским НИИ сельского хозяйства и торфа мы провели эксперимент – копеечником, выращенным в Ботаническом саду ТГУ, кормили попросят – сосунов. Обычно на третьей неделе жизни у них наступает критический период, в частности, развивается анемия, от которой гибнет до 15 процентов поголовья. Использование копеечника в качестве прикорма помогло избежать острых состояний и сохранить молодняк», – говорит Надежда Зиннер.

Помимо этого, по словам ученого, лекарственное растение в качестве прикорма было опробовано на телятах, что тоже дало положительный результат. В настоящее время ботаники ТГУ не только научились выращивать копеечник альпийский, но и получили патент на технологию повышения всхожести его семян. При необходимости ботаники готовы помочь в создании сырьевой базы этого лекарственного растения.

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