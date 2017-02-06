Финансовых ресурсов ФК «Томь» не хватит для премьер-лиги, команде по силам выступать лишь в ФНЛ — руководство

6 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Руководство футбольного клуба «Томь» не смогло найти источник финансирования, достаточный для выступления в премьер-лиге, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Томской области, члена совета директоров ФК Чингиса Акатаева.

«Нам не удалось найти равнозначную замену „Роснефти“ (отказалась финансировать „Томь“ в 2016 году — прим.ред.). Для участия в премьер-лиге усилий наших партнеров не хватит. Задача для „Томи“ — играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) из расчета бюджета в 500 млн рублей. Это нормальный бюджет, не самый маленький для команд ФНЛ», — сказал Чингис Акатаев.

При этом он подчеркнул, что перед командой стоит задача достойно завершить текущий сезон.

«Удастся выйти из зоны вылета — это хорошо, если нет, то мы трагедии из этого не делаем», — пояснил Чингис Акатаев.

По его словам, перед клубом за 2016 год образовалась задолженность в 460 млн рублей.

«Если мы успеем закрыть долги до 15 февраля, тогда будем подписывать новых игроков. Если нет, тогда будем привлекать игроков молодежного состава. Сейчас у нас десять действующих контрактов с игроками, остальные будем расторгать», — добавил он.

Футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности — игроки и персонал не получают зарплату уже на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. В середине октября приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце декабря руководство клуба заявило, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года, но из-за претензий со стороны футболистов РФС запретил «Томи» регистрировать новых игроков.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

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