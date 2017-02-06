Безработный томич украл коляску и сдавал ее в аренду здоровому попрошайке

6 февраля 2017 / Томский Обзор

В Томске в суд направлено уголовное дело о хищении из больницы инвалидной коляски, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

По версии дознания, безработный томич похитил из тамбура травмпункта одной из городских больниц инвалидное кресло-коляску. Имущество мужчина украл, чтобы поправить свое материальное положение. Прикатив коляску домой томич начал сдавать ее в аренду своему знакомому, который, будучи здоровым, сидел в нем возле торговых центров и выпрашивал у прохожих «милостыню». За несколько дней похититель заработал около 500 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Подозреваемый полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.

Тэги/темы: