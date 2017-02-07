Томский Обзор побывал в Aurigma

7 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

На минувшей неделе «Томский Обзор» отправился в компанию Aurigma, которая уже много лет занимается разработкой программного обеспечения для загрузки и обработки контента.

Улыбчивые директора рассказали, как заработали первую тысячу долларов, отказавшись платить 50$ за готовое решение. А еще, как Facebook и ВКонтакте использовали томский софт на заре своего существования и как это привело к тому, что Aurigma попала в список самых опасных разработчиков, наряду со Skype.

Напомним, в конце ноября Томский Обзор провел голосование, в ходе которого были отобраны 10 самых интересных IT-компаний Томска. Сейчас наше издание приступает к написанию материалов об истории успехов компаний. Они будут выходить до марта 2017 года. Финалом проекта станет показ короткометражного фильма о томских айтишниках, который мы уже начали снимать в ходе подготовки статей проекта.

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