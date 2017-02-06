Прожиточный минимум в Томской области снизился почти на 600 рублей

Томский Обзор / Фото: 6 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин утвердил величину прожиточного минимума в регионе на четвертый квартал 2016 года в размере 10,262 тыс. рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

В третьем квартале 2016 года этот показатель составлял 10,859 тыс. рублей. Таким образом, в истекшем периоде прожиточный минимум в Томской области снизился на 5,5%. При этом, как сообщалось, в третьем квартале 2016 года относительно второго квартала также произошло снижение — на 0,8%.

Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения на октябрь—декабрь 2016 года составил 10,819 тыс. рублей (снижение на 5,5%), для пенсионеров — 8,234 тыс. рублей (снижение на 5%), для детей — 10,524 тыс. рублей (снижение на 6%).

Величина прожиточного минимума учитывается при установлении гражданам государственных гарантий получения минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты.

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