Томские пожарные эвакуировали трех человек из горящего дома на Сибирской

7 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера днем, 6 февраля, в Томске в двухэтажном доме по ул.Сибирская, 99 произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в 12-квартирном доме поступило в 13.31. К приезду пожарных был сильно задымлен второй подъезд. Звено газодымзащитной службы эвакуировали из дома 3 человек: 2 со второго этажа по трехколенной лестнице через окно, одного через окно первого этажа.

Возгорание удалось ликвидировать к 13.52. В результате пожара обгорели внутренняя дверь, ведущая в подъезд, электропроводка, частично деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Также закоптились стены подъезда. Общая площадь пожара составила 5 кв.метров.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Тэги/темы: