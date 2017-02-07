Томская область должна добиться рывка в мясном животноводстве - губернатор

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Вчера, 6 февраля, рабочую поездку в восточные районы Томской области губернатор Сергей Жвачкин завершил совещанием о критериях государственной поддержки инвестпроектов в АПК.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, встречу с аграриями губернатор провел на площадке строящейся молочной фермы в селе Ягодном Асиновского района.

«Дело двигается там, где власть, бизнес, банкиры и трактористы слышат друг друга. У нас с вами получилось решить задачи, которые стояли перед молочным животноводством. Теперь предлагаю новую задачу — добиться рывка в мясном животноводстве», — предложил губернатор Сергей Жвачкин участникам совещания.

Глава региона поручил агропромышленному блоку областной исполнительной власти, муниципалитетам и руководителем агропромышленного бизнеса разработать актуальные критерии оказания государственной поддержки АПК.

С 2013 по 2016 годы в Томской области реализовано 25 крупных проектов в сельском хозяйстве, в том числе построены молочные, козья и кролиководческая фермы, тепличное хозяйство, реконструирован свинокомплекс, открыто производство по переработке льна и другие. Еще 20 проектов общим объемом инвестиций 11 миллиардов рублей будут реализованы до 2020 года. За пять лет приобретено 920 единиц техники, введено в оборот более 45 тысяч гектаров земли, закуплено около 3 400 голов молочного и 900 мясного скота.

«Ни один российский регион за пять лет не приобрел столько сельскохозяйственной техники. И это было необходимо, потому что была дыра. Сейчас техника должна не просто работать, а работать рационально. Разработайте программу кадрового развития, внесите предложения по обороту земель, обновлению пород скота в личных подворьях», — подвел итоги совещания губернатор Сергей Жвачкин.

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