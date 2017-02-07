Томичи смогут пожаловаться на коллекторов судебным приставам

7 февраля 2017 / Томский Обзор

Телефон доверия Управления федеральной службы судебных приставов по Томской области заработал на прием жалоб граждан о противоправной деятельности коллекторов, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Ранее по этому контактному номеру можно было сообщить только о коррупции.

С января 2017 года на Службу возложена обязанность по надзору за деятельностью коллекторских организаций. Теперь пожаловаться в УФССП России по Томской области на недобросовестность лиц, возвращающих просроченные задолженности, можно и по телефону доверия, указанному на сайте регионального подразделения УФССП.

Контактный номер опубликован на главной странице Управления с пометкой «Сообщить о коррупции»: (3822) 65-99-65.

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