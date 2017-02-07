Томичам предлагают наполнить «Коробку храбрости»

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

В Томске проходит благотворительная акция «Коробка храбрости» в рамках которой все желающие смогут помочь детям, находящимся на лечении, преодолеть страх тяжелых процедур, подарив игрушку или сувенир, сообщает пресс-служба мэрии.

В «Коробке храбрости» хранятся небольшие игрушки (подарки): резиновые и пластмассовые животные, машинки, куколки и т.д. Всё это призы детям, которые после окончания болезненных процедур получают награду за смелость из этой коробки.

До 21 февраля томичи могут подарить ребятам игрушки – машинки, куколки, резиновые и пластиковые зверюшки, мячики, бижутерия для девочек, пазлы, мыльные пузыри, ручки, цветные карандаши, карманные блокнотики, значки, книжки, наборы для творчества. Краски, фломастеры, раскраски, магнитики, брелоки и др.

Игрушки должны быть новыми и в фабричной упаковке. Также нельзя дарить мягкие, стеклянные, колющие игрушки, детскую косметику и заколки для волос.

Подарки можно приносить во вторник и четверг с 18 до 21 часа по адресу: г. Томск, пер. Кооперативный, 7, оф. 205, а также оставить у партнеров акции по адресам:

Клуб «Твоя йога», (ул. Учебная, 22, стр. 1);

Йога-клуб «Седьмое небо», (ул. Красноармейская 96, офис 608);

Студия фитнеса и танца «Z-ONE», (пр. Кирова, 51а, стр. 5);

Вегетарианское кафе «Радхика», (пер. Плеханова, 5а);

Вегетарианское кафе «Рада и К», (пр. Кирова, 22);

Торгово-офисный центр «Статус», (пер. Батенькова, 2 (коробки размещены на 2-м и 3-м этажах);

Студия красоты «Beauty Box Studio», (ул. Красноармейская, 101а, офис 408);

Психологический центр «Гештальт», (ул. Шевченко, 17);

Центр сознательного родительства «Озеро», (пр. Фрунзе 25, 2 этаж, офис 201);

Магазин медицинских товаров «Доброта», (ул. Елизаровых, 49).

Акция проводится по инициативе детского благотворительного фонда им. Алены Петровой при поддержке общественной организации «Клуб психологии 3000».

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