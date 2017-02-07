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Томичам предлагают наполнить «Коробку храбрости»

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В Томске проходит благотворительная акция «Коробка храбрости» в рамках которой все желающие смогут помочь детям, находящимся на лечении, преодолеть страх тяжелых процедур, подарив игрушку или сувенир, сообщает пресс-служба мэрии.

В «Коробке храбрости» хранятся небольшие игрушки (подарки): резиновые и пластмассовые животные, машинки, куколки и т.д. Всё это призы детям, которые после окончания болезненных процедур получают награду за смелость из этой коробки.

До 21 февраля томичи могут подарить ребятам игрушки – машинки, куколки, резиновые и пластиковые зверюшки, мячики, бижутерия для девочек, пазлы, мыльные пузыри, ручки, цветные карандаши, карманные блокнотики, значки, книжки, наборы для творчества. Краски, фломастеры, раскраски, магнитики, брелоки и др.

Игрушки должны быть новыми и в фабричной упаковке. Также нельзя дарить мягкие, стеклянные, колющие игрушки, детскую косметику и заколки для волос.

Подарки можно приносить во вторник и четверг с 18 до 21 часа по адресу: г. Томск, пер. Кооперативный, 7, оф. 205, а также оставить у партнеров акции по адресам:

Акция проводится по инициативе детского благотворительного фонда им. Алены Петровой при поддержке общественной организации «Клуб психологии 3000».

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