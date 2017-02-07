Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок и грузовика в Томской области (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

Вчера вечером, 6 февраля, в Томской области на трассе Первомайское — Белый Яр столкнулись три автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 18.15 на 174 километре трассы. По предварительным данным, 34-летний водитель Toyota Avensis не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди Nissan Qashqai и врезался в него. После столкновения обе иномарки продолжили движение и столкнулись со встречным КамАЗом.

В результате травмированы четыре человека: водитель Toyota, а также два пассажира, которые находились в этом автомобиле – 31-летняя женщина и 4-летняя девочка. Ребенок располагался в детском удерживающем устройстве. Еще один ребенок – двухлетний мальчик, после врачебного осмотра был отпущен домой. Он также находился в автокресле. Кроме того, в медицинское учреждения доставлена 67-летняя женщина – пассажир автомобиля Nissan.

Стаж водителя Toyota – 2 года.

Фото: Gibdd.ru

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