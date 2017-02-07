Уральский фотохудожник снимет интересные места Томской области

7 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Медведчиков

Известный уральский фотохудожник, писатель и путешественник Николай Рундквиста вместе с единомышленниками объедет Томскую область на автомобилях, велосипедах и сплавляясь по рекам. По пути они будут фотографировать томскую природу, города и предприятия. Снимки войдут в фотоиздание «Томские краски».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, первый этап экспедиции стартует 18 февраля из Екатеринбурга. Через Тюмень, Сургут путешественники на машинах доедут до границы с Томской области, а оттуда через Стрежевой, Каргасок — до Томска. Вернуться в уральскую столицу гости планируют к 7 марта.

«Один из автоэтапов мы специально впервые запланировали на зиму, чтобы проехать по тем местам, где много рек и болот. Время экспедиции рассчитали так, чтобы останавливаться на ночлег в светлое время суток — в темноте место для ночевки будет сложно найти. За исключением Томска и Стрежевого планируем делать остановки в пути прямо в лесу, спасть — в уазике, где есть электрогенератор для обогрева. Берем с собой лыжи, чтобы можно было запечатлеть сибирскую природу. Едем вчетвером — три фотографа и механик», — рассказал Николай Рундквист.

В велосипедном этапе, начало которого запланировано на 7 июня, примут участие около десятка человек. В середине июня путешественники вновь пересядут на машины, а в августе-сентябре — на байдарки. Они планируют спуститься по Оби на 1000 километров — из Томска до Стрежевого или Нижневартовска.

По словам Николая Рундквиста, ранее члены экспедиции побывали в Северной Осетии, Приморском крае, Оренбургской области и других территориях и везде взбирались на самую высокую точку. На Кавказе это была гора Казбек высотой 5000 метров. В Томской области наивысшая точка — всего 274 метра. На ее территории расположена часть знаменитых Васюганских болот. Там находится большое количество уникальных красивейших растений. В непроходимых местах фотографировать их будет «летающая фотокамера» — квадрокоптер.

Книгу с 15-20 фотоновеллами планируется издать в начале 2018 года. Она будет на двух языках — русском и английском.

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