Снижение ввода жилья в Томской области - следствие кризиса 2014-2015 — эксперт

7 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Снижение объемов строительства и ввода жилья в Томской области на треть в 2016 году является следствием экономического кризиса 2014–2015 годов, считает доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экспертизы и управления недвижимостью» ТГАСУ Татьяна Овсянникова.

По информации Томскстата, объем ввода жилья в Томской области в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом на 32,7% — до 470,2 тыс. кв. м. При этом ввод жилья в Томске в 2016 году составил 171,019 тыс. кв. метров (снижение в 2,6 раза), из них индивидуального жилья — 61,993 тыс. кв. метров (снижение в 1,4 раза).

В целом по стране, по данным Росстата, снижение объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2016 году в сопоставимых ценах к уровню 2015 года составило 4,3%, по жилищному строительству — 6,4%. Всего по стране введено в действие 79,8 млн кв. метров жилья (в 2015 году ввод составил 85,3 млн кв.метров). Прежде всего, сокращение ввода жилья произошло в сегменте индивидуального жилищного строительства. По-прежнему наблюдаются региональные диспропорции — более 11% объемов всего жилищного строительства осуществляется в Москве.

«На этом фоне результаты деятельности строительного комплекса Томской области в целом представляются вполне позитивными. Общий рост строительной отрасли в регионе в 2016 году составил 10,2%. Однако при этом объем ввода жилья в Томской области в 2016 году снизился по сравнению с 2015 годом на 32,7%. И это при том, что в 2016 году в регионе количество выданных ипотечных кредитов возросло более чем на треть, а ставки по кредитам — одни из самых низких в Сибири», — отметила Татьяна Овсянникова.

Она также добавила, что серьезную поддержку отрасли оказали программы государственной поддержки жилищного ипотечного кредитования и «Жилье для российской семьи». Эти механизмы позволили поддержать платежеспособный спрос на первичном рынке жилья, в противном случае падение было бы значительно более серьезным.

Среди причин, вызвавших падение объемов жилищного строительства в регионе, по словам Татьяны Овсянниковой, можно назвать экономическую нестабильность двух предыдущих лет (именно в 2016 году должны были бы завершиться проекты, не начатые 2014 году); наметившееся снижение ставок по кредитам, которое вынуждает покупателей занимать выжидательную позицию; снижение реальных доходов населения — основного инвестора в реализации жилищных инвестиционных проектов.

«Можно назвать и другие причины, ведь любая ситуация — это сочетание многих факторов. Но на мой взгляд, в целом сравнивать ситуацию с 2015 годом, не совсем правильно — в этот год отрасль показала рекордный ввод жилья даже по сравнению с советскими временами. А рекорды не могут быть перманентными. Кроме того, рекордный ввод индивидуального жилья в 2015 году был обусловлен регистрацией строений, возведенных значительно раньше в связи с завершением «дачной амнистии», — отметила эксперт.

По ее словам, резкого перелома в ситуации в 2017 году ждать не стоит, так как предпосылки для оживления отрасли не сложились:

«Прекращение программы субсидирования ставки по ипотечным кредитам скорректирует объем спроса на рынке, а целый ряд мер по ужесточению механизма привлечения средств дольщиков скорректирует предложение жилья. Многое будет зависеть от того, как быстро и эффективно заработают программы АИЖК „Арендное жилье“ и господдержки развития инфраструктуры при комплексной жилой застройке, отладится механизм финансирования жилищного строительства через эскроу-счета», — отметила эксперт.

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