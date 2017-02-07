В Томском районе открылся первый хоспис

7 февраля 2017 / Томский Обзор

Сегодня, 7 февраля прошло торжественное открытие нового 4-этажного кирпичного здания Моряковской участковой больницы в поселке Моряковский затон Томского района с участием губернатора региона Сергея Жвачкина, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии.

«Ранее больница располагалась в старых зданиях, одному из которых было более 80 лет, поэтому надо было что-то менять. Удалось найти около 80 млн руб. на ремонт здания и оборудование», — сказал Сергей Жвачкин на открытии больницы.

В свою очередь глава областного департамента здравоохранения Александр Холопов сообщил журналистам, что в отремонтированном здании ранее находилось училище водного транспорта.

«На первом этаже располагаются дневной стационар и детское отделение, на втором этаже — взрослое отделение, на третьем — терапевтическое отделение, на четвертом — хоспис на 25 коек. Работы велись в течение 2016 года», — сказал Александр Холопов.

По его словам, больница будет обслуживать жителей поселка Моряковский затон деревень Губино, Половинка, Козюлино, Поздняково, Нагорный Иштан, в которых проживают 4,7 тыс. людей, в том числе 1 тыс. 220 детей.

«В Томском районе это первый хоспис», — добавил Алексей Холопов.

По информации пресс-службы областной дминистрации, в больнице организованы три терапевтических и два педиатрических отделения, кабинет амбулаторной хирургии; УЗИ-, рентген- и ЭКГ-кабинеты, а также круглосуточная скорая медицинская помощь.

Тэги/темы: