В этом году в Томске установят 54 уличных комплекса физподготовки

7 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В 2017 году в Томске появятся 54 уличных комплекса общей физической подготовки, включающих в себя брусья, турники, канат, рукоход, шведскую стенку и антивандальные тренажеры, сообщает пресс-служба мэрии.

Список мест, где появятся комплексы, были представлены на очередном собрании гордумы. Для его составления в 2016 году специалисты районных администраций Томска, департамента архитектуры и градостроительства администрации совместно с депутатами Томска проанализировали техническую возможность размещения комплексов по предложенным томичами адресам.

«В итоговом перечне 54 адреса, по ряду из них у нас еще есть вопросы. До 1 марта будут окончательно выверены все технические параметры по возможностям размещения этих комплексов, определена необходимость их размещения по указанным адресам. Мы ставим перед собой задачу ввести эти площадки до 1 сентября», - пояснила куратор программы от администрации Томска, заммэра города по социальным вопросам Татьяна Домнич.

В Кировском районе это площадки по ул. Советская, 110, ул. Красноармейская, 119, Буфф-сад, ул. Школьная, 3 (д. Эушта), ул. Путевая, 1а-1е (с. Тимирязевское), ул. Фабричная, 11 (с. Дзержинское), ул. Киевская, 111 и 86г, ул. Елизаровых, 22-24 и 49, ул. Мокрушина, 24 и ул. 2-я Степная, 27-29.

В Советском районе – по ул. Кулагина, 45, ул. Елизаровых, 72, ул. Сибирская, 104/4, ул. Кучина (пер. с ул. Братьев Троновых), ул. Жуковского, 35, ул. Алтайская, 76/1, ул. Гоголя, 29-29а, пр. Комсомольский, 39/1, ул. Киевская, 11, пр. Фрунзе, 122-124, ул. Лебедева, 39.

В Ленинском районе также определены 12 площадок: по ул. К. Маркса, 42, ул. Дальне-Ключевская, 16а-16б, ул. Войкова, 84б, пер. Механический, 10, ул. Героев Чубаровцев, 24, пер. Успенского, 10, ул. К. Ильмера, 21, ул. Говорова, 18-22, ул. Интернационалистов, 31-пр. мира, 27, пр. Мира, 19/1-21, ул. Смирнова, 38/1-38/5, пос. Киргизка, 60е.

18 комплексов планируется установить в Октябрьском районе. Они появятся по адресам ул. Яковлева, 12 и 35, ул. Пушкина, 52д, ул. Железнодорожная, 28, Иркутский тракт, 57 и 174/2, ул. Новосибирская, 8, ул. Ивана Черных, 28 и 109/2, ул. Мичурина, 51/3, ул. С. Лазо, 27/1 и 28, пер. Карский, 35, ул. Обручева, 8-10, ул. Клюева, 3-3а, ул. Энтузиастов, 45, ул. Бела Куна, 2, ул. МПС, 11.

«Мы также намерены усилить работу с инструкторами по месту жительства, чтобы люди могли получать профессиональные консультации по спорту. Наша задача – сделать эти комплексы доступными и удобными», – заключила Татьяна Домнич.

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