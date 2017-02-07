В Томске студенты-каратисты задержали грабителя

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске студенты техникума, возвращавшиеся с тренировки по карате, задержали грабителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Вечером около школы №14 неизвестный выхватил сумочку у проходящей мимо женщины и попытался скрыться. Женщина позвала на помощь. Откликнулись двое студентов томского техникума, возвращавшиеся с тренировки. Парни догнали убегающего мужчину и задержали до приезда полицейских.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 35-летний томич.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст.161 УК РФ «Покушение на совершение грабежа». Теперь грабителю грозит до четырех лет тюрьмы.

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