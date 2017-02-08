В Томске открылась выставка, посвященная посткроссингу

8 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 7 февраля, в Томске в фойе главпочтамта (пр. Ленина, 93) открылась выставка «Посткроссинг: сюрприз в твоем почтовом ящике». В экспозиции представлены почтовые открытки, полученные томичами из разных стран мира, и информация о движении посткроссеров, сообщает пресс-служба УФПС Томской области — филиал ФГУП «Почта России».

Посткроссинг — это международный проект, участники которого отправляют друг другу национальные открытки по почте. Томские посткроссеры представили на выставке открытки из Японии, Китая, Испании, Греции и других стран.

«Я присоединилась к движению посткроссеров недавно. Меня впечатлили масштабы этого проекта. Представьте, что суммарное расстояние, пройденное всеми отправленными в рамках проекта открытками, составляет более 105 миллиардов километров, а это в 706 с лишним раз превосходит расстояние от Земли до Солнца», — рассказывает посткроссер Анна Ошаева, поделившаяся открытками для выставки.

«Посткроссинг — это замечательная возможность расширить кругозор, узнать о жизни, культуре и традициях других стран и народов. И не просто из книжек и телевизора, а посредством общения с реальными людьми. Это действительно очень интересно. Каждый раз, когда вижу в почтовом ящике открытку, возникает такое радостное чувство, что сложно передать словами, — поделилась впечатлениями посткроссер Анастасия Харжавина. — Для меня почтовая карточка — не просто картонка с рисунком, это весточка с другого конца мира, от человека, которого ты никогда не видел. За несколько лет у меня собралась довольно внушительная коллекция из разных стран».

Выставка открыток будет работать до 13 февраля. Посмотреть ее могут все желающие бесплатно.

Тэги/темы: