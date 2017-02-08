В Томской области задержали убийцу двух пенсионерки и незнакомца

8 февраля 2017 / Томский Обзор

В Томской области полицейские арестовали жителя Стрежевого, подозреваемого в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Задержанный рассказал, что 28 января 2017 года он приехал в с.Первомайское, где после распития спиртных напитков со случайным знакомым убил 89-летнюю женщину, чтобы получить деньги, которая та откладывала на похороны. В этот же день мужчина отправился с другим знакомым в Асино, где они вместе убили незнакомого мужчину.

В сообщении отмечается, что 30-летний подозреваемый дал признательные показания и подтвердил их при проверке на месте происшествия. При этом злоумышленник ранее получил условный срок за совершение кражи.

Задержанный находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи разыскивают второго подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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