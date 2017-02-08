Разработки томских ученых отметили наградами международной выставки

Томский Обзор / Фото: 8 февраля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Программный комплекс EFES 1.0 и технология получения нанопорошка диоксида кремния на основе природного сырья, созданные в ТГАСУ, завоевали золотые медали международной выставки интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX-2017.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, выставка прошла в Бангкоке в рамках Thailand Inventor’s Day 2017.

«EFES позволяет исследовать поведение материалов и конструкций при динамических нагрузках, например, взрывах и землетрясениях. В России у нашего комплекса нет аналогов. Программный код комплекса оптимизирован под многоядерные системы, программа подходит для работы с любыми твердыми телами и в любой сфере — от строительства до космической индустрии», — рассказал автор разработки доцент кафедры прикладной математики ТГАСУ Павел Радченко.

Другая разработка ученых ТГАСУ, получившая высокую оценку международного жюри, представляет собой новую технологию получения нанопорошка диоксида кремния с помощью энергии низкотемпературной плазмы. Материал востребован в разных областях промышленности — его добавляют в лакокрасочные и резиновые изделия, антикоррозийные, антифрикционные и гидрофобные покрытия.

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