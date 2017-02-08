Власти Томска передали инвесторам 9 деревянных домов

8 февраля 2017 / Томский Обзор

В Томске на данный момент девять деревянных зданий переданы в аренду инвесторам для восстановления и последующей эксплуатации сроком на 49 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди них восемь объектов ценной историко-архитектурной среды (ул. А. Беленца, 4а, пр. Ленина, 25/1, ул. Пушкина, 24, ул. Трифонова, 1, пр. Фрунзе, 32а, ул. Пушкина, 5, пр. Кирова, 27а, ул. Кривая, 8) и один памятник федерального значения (ул. Тверская, 66), торги по которому завершились в январе 2017 года.

«Чтобы заинтересовать инвесторов, мы предлагаем им льготную арендную плату. Подготовив проектную документацию на проведение капитального ремонта здания, предприниматели в течении двух лет смогут платить 0,1% арендной платы за землю и до 10% арендной платы за объект. После выполнения ремонтных работ в деревянных домах арендная плата за здание снизится до 1 рубля в год, а льготная плата за землю будет установлена уже на весь срок аренды», - напомнил мэр Томска Иван Кляйн.

Обязательства арендатора по проведению капитального ремонта здания в существующих параметрах, а также по восстановлению исторического облика фасадов предусмотрены условиями договора аренды.

На сегодняшний день все инвесторы ведут разработку проектов капитального ремонта девяти арендованных деревянных зданий. После завершения этой работы проекты будут согласованы мэрией.

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