Томичу, уехавшему воевать в Сирию на стороне боевиков, грозит пожизненный срок

8 февраля 2017 / Томский Обзор

Сотрудники управления ФСБ по Томской области возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который уехал воевать в Сирию на стороне антиправительственных войск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В конце октября 2015 года мужчина транзитом через Азербайджан и Турцию выехал в Сирию, где добровольно вступил в действующее незаконное вооруженное формирование, прошел военную подготовку для террористической деятельности. В настоящее время он все еще находится в Сирии», — говорится в пресс-релизе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) и 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.

В настоящее время сотрудники ФСБ пытаются разыскать и задержать боевика, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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