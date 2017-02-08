Северчанина, насиловавшего дочь и падчерицу, приговорили к 21 году тюрьмы

8 февраля 2017 / Томский Обзор

Жителя Северска, обвиняемого в преступлениях против половой свободы малолетних, приговорили к длительному тюремному сроку, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд и следствие установили, что 38-летний мужчина с 2003 года насиловал малолетнюю падчерицу, в отсутствие своей сожительницы. Девочка молчала о преступлении, боясь угроз отчима. В 2015 году осужденный изнасиловал дочь, которая рассказала о случившемся старшей сестре. После этого девочки рассказали обо всем матери, которая и обратилась в полицию.

В ходе следствия и на заседании мужчина не признавал своей вины. Однако следователям удалось собрать неопровержимые доказательства его вины. В результате мужчину приговорили к 21 году колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Также осужденного ожидает принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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