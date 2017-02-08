Северский кадетский корпус оказался не виноват в госпитализации воспитанников

8 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Специалисты не нашли нарушений в Северском кадетском корпусе Томской области, которые могли бы привести к кишечной инфекции, обнаруженной в конце января у госпитализированных воспитанников учреждения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главного санитарного врача по городу Василия Веревкина.

«Мы провели эпидрасследование, брали пробы проверяли персонал и людей, контактировавших с детьми и не нашли нарушений, которые могли бы привести к кишечной инфекции. Где дети подцепили инфекцию, пока не известно», — сказал Василий Веревкин.

По его данным, диагноз «острая кишечная инфекция» подтвердилась у трех из четырех госпитализированных.

Василий Веревкин добавил, что детей уже начали выписывать из медучреждения.

Как сообщалось, в конце января с подозрением на кишечную инфекцию были госпитализированы четверо воспитанников Северского кадетского корпуса Томской области. По данному факту прокуратура региона начала проверку.

Это не первый случай отравления воспитанников в Северском кадетском корпусе. 28 сентября 2016 года с подозрением на кишечную инфекцию были госпитализированы 20 кадетов. Было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Следователи выяснили, что причинами заболевания стали нарушения санэпидрежима в пищеблоке кадетского корпуса и отсутствие соответствующего медицинского сопровождения в самом учреждении.

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