Актриса ТЮЗа получила роль в сериале Первого канала после победы в томском проекте

Томский Обзор / Фото: 8 февраля 2017 // Фото: Vk.com/cast.tomsk

Одна из победительниц томского кинопроекта «CAST» в актерском направлении актриса Томского ТЮЗа Светлана Гарбар приняла участие в съемках масштабного сериала Первого канала «Лучше, чем люди».

Как сообщает пресс-служба департамента по культуре и туризму Томской области, роль актриса получила в качестве приза от режиссера сериала Андрея Джунковского, который был в составе жюри томского проекта.

«Светлана сыграла эпизодическую роль - роль личного костюмера главной героини. Это хоть и небольшая роль, но, считаю, появиться на Первом канале весьма неплохо для первого шага. Предположительно, сериал «Лучше, чем люди» можно будет увидеть на Первом канале осенью 2017 года », - сообщил организатор проекта «CAST» Евгений Жуков.

Целью масштабного социального кинопроекта CAST является развитие кинематографа в Сибири, а также открытие и продвижение новых талантов. В проекте действуют два основных направления — конкурсы «Киноактер» и «Киносценарист». Самые одаренные актеры и авторы получают возможность заявить о себе и выйти на широкую аудиторию, получить профессиональные отзывы о своей работе от российских кинозвезд, посетить тренинги и мастер-классы от действующих профессионалов.

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