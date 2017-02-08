Завтра в Томске открывается фотовыставка «Обо всём»

8 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгений Иванов

Завтра, 9 февраля, в Томском областном художественном музее (пер. Нахановича, 3) откроется выставка фотографа Евгения Иванова «Обо всем», сообщают в Сибирском филиале государственного центра современного искусства.

Выставка проходит в рамках программы «Родом из Сибири». В экспозиции томичам представят широкий спектр фотографического творчества автора от репортажа до фоторабот в области современного искусства. Экспонируются известные проекты последних лет и новейшие фотоработы.

Мультимедиапрограмма представлена серией авторских фотофильмов. Проекты «Homodemonstraticus», «Апофеоз покоя», «London 2012», «Наш дом-2», «Сибирские масоны», «Опасность забвения», «Париж — любовь с первого взгляда», «G-095», «Вечные истины» томичи увидят впервые. Посетители выставки смогут оценить новые работы из серий «Панорамы частной жизни ветеранов ВОВ» и «Анатомия балета», ставших визитной карточкой Евгения Иванова.

Выставка откроется в 17.00 и будет работать до 5 марта.

Тэги/темы: