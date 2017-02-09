Двое пешеходов попали под колеса автомобилей на пр.Фрунзе в Томске

Томский Обзор / Фото: 9 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

Вчера, 8 февраля, в Томске произошли два ДТП, в результате которых пострадали пешеходы: 7-летний мальчик и 57-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Первый инцидент произошел в 12.55 на проспекте Фрунзе, 57. Здесь 26-летний водитель ВАЗ-2106 сбил ребенка, который, по предварительным данным, переходил дорогу по переходу на «зеленый». После врачебного осмотра ребенка отпустили домой. Обстоятельства происшествия выясняются.

Второе ДТП произошло в 21.00 на пр.Фрунзе, 32. Здесь 53-летний водитель Toyota Chaiser сбил женщину, которая переходила дорогу в 15 метрах от перехода. При этом светоотражающий приспособлений на ее одежде не было. С травмами пострадавшую доставили в больницу.

Очевидцев происшествия просят обратиться в Госавтоинспекцию по тел. 794-636, 66-44-22.

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