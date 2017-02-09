В Томской области задержали «черных банкиров», заработавших 13,5 млн рублей

9 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: УМВД РФ по Томской области

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, «черные банкиры» заработали не менее 13,5 млн рублей. Полицейские провели 29 обысков, изъяли 573 тыс. рублей, более 10 компьютеров, 20 жестких дисков, 22 сотовых телефона, около 150 сим-карт, 230 пластиковых банковских карт, 50 электронных устройств для удаленного доступа с расчетным счетам, 78 печатей, а также 210 силиконовых оттисков печатей различных юридических лиц, в том числе некоторых кредитных учреждений, подразделений ФНС, государственных учреждений, а также оборудование для изготовления оттисков печатей.

Основные фигуранты уголовного дела задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Теперь подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы.

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