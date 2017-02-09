С начала года в Томске изъяли более 320 поддельных «Nike» и «Loius Vuitton»

Томский Обзор / Фото: 9 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В январе 2017 года с участием Томской таможни изъяли из оборота 325 единиц продукции с признаками контрафактности. При этом нарушения законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности были выявлены как при продаже товаров, так и в Интернете, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукция, маркированная товарными знаками «CHANEL», «LOUIS VUITTON», «ADIDAS», «NIKE», не соответствовала качеству оригинальной брендовой. Другим признаком контрафактности была ее нехарактерно низкая цена. Кроме того, разрешения на введение в гражданский оборот продукции с согласия правообладателя, договоры на использование товарных знаков у продавцов «фирменных» товаров отсутствовали.

По результатам совместной проверки правоохранители из торгового оборота изъяли туфли для мальчиков и девочек, сандалии, кроссовки, зимние сапоги, рюкзаки. Возбуждено пять дел об административных правонарушениях. Продавцам контрафакта грозит штраф от пяти до двухсот тысяч рублей с конфискацией товаров.

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