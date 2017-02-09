Автобус «Белово—Томск» столкнулся с КамАЗом, трое пострадали

9 февраля 2017 / Томский Обзор

Авария с участием автобуса и грузовика произошла на трассе Р-255 «Сибирь» в Юргинском районе Кемеровской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу отдела пропаганды УГИБДД.

«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса „Белово — Томск“, который ехал из Томска, выбрал не безопасную дистанцию. В результате он столкнулся с автомобилем „КамАЗ“, двигавшемся в попутном направлении», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, что в результате аварии пострадали три пассажира автобуса, которым назначено амбулаторное лечение. Водители транспортных средств не пострадали.

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