Томские полицейские ищут жертв мошенницы, обещавшей снять порчу

9 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: УМВД РФ по Томской области

В Томске полицейские устанавливают потерпевших от деятельности мошенницы, которая похищала чужое имущество, обещая снять порчу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, в Кировском районе подозреваемая подходила к женщинам и говорила, что на них наложена порча. Обещая провести ритуал, злоумышленница злоупотребляла их доверием и похищала ювелирные изделия, после чего скрывалась.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Пострадавшим от действий подозреваемого необходимо обратиться в дежурную часть отдела полиции по ул.Нахимова, 9а или по телефонам 8(3822) 49-90-21 или 02 (с сотового 102).

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