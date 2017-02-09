Завтра томичей ждет порывистый ветер, сильный снег и похолодание

9 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Завтра, 10 февраля, в Томской области и Томске ожидаются снегопады и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидается снег, местами сильный, метели, порывистый ветер 18-23 м/с, ухудшение видимости, на дорогах местами снежные заносы, понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.

Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести комплекс предупредительных мероприятий. Населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности. Водителям необходимо соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

Тэги/темы: