Завтра томичей ждет порывистый ветер, сильный снег и похолодание
Завтра, 10 февраля, в Томской области и Томске ожидаются снегопады и сильный ветер, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.
«Ожидается снег, местами сильный, метели, порывистый ветер 18-23 м/с, ухудшение видимости, на дорогах местами снежные заносы, понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении.
В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП.
Всем службам жизнеобеспечения рекомендовано провести комплекс предупредительных мероприятий. Населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности. Водителям необходимо соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.