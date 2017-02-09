На следующей неделе в Томске пройдет Чемпионат Сибири по кикбоксингу

Томский Обзор / Фото: 9 февраля 2017 // Фото: Depms.ru

В среду, 15 февраля, в Томске в спорткомплексе «Юпитер» (ул. Смирнова, 48б) пройдет чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кикбоксингу, сообщается на сайте департамента молодежной политики, физкультуры и спорта.

В соревнованиях по дисциплинам фулл-контакт и К1 примут участие спортсмены 1998 г.р. и старше, а также юниоры и юниорки (1999-2000 г.р.), юноши и девушки 2001-2002 г.р., а в дисциплине фулл-контакт – юноши и девушки 2003-2004 г.р.

Соревнования в личном пройдут по Олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. 2 спортсмена, проигравшие в полуфинале, занимают третье место, согласно Правилам соревнований по кикбоксингу.

Мандатная комиссия, взвешивание и жеребьевка участников пройдут 15 февраля с 12:00 до 20:00. Соревнования будут проходить до 19 февраля.

Следить за соревнованиями можно в группе Федерации кикбоксинга Томской области ВКонтакте.

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