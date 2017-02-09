Мошенники начали рассылать томичам «вирусные» письма от имени судебных приставов

9 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области участились случаи рассылки по электронной почте мошеннических писем о необходимости оплаты долга от имени управления судебных приставов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«ФССП РФ извещает вас о необходимости оплаты долга до (дата). В случае неполучения платежа будет проведена процедура ареста имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы можете найти в постановлении», — пишут мошенники.

Далее следует ссылка, по которой, якобы, можно ознакомиться с материалами исполнительного производства. Ссылка ведет на сайт, содержащий вредоносный код (вирус). Особенно он опасен при загрузке на мобильные телефоны.

Управление предупреждает, что не имеет отношения к данным письмам. Материалы исполнительных производств не могут находиться в свободном доступе ввиду их конфиденциальности. Узнать достоверную информацию о задолженности граждан и юридических лиц можно с помощью сервиса «Узнай о своих долгах» на официальном сайте Управления ФССП.

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