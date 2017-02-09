Паводок станет серьезным экзаменом, но мы к нему готовы - мэр Томска

9 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

На прошедшем сегодня, 9 февраля, видеоселекторном совещании с полномочным представителем Президента в СФО Сергеем Меняйло мэр Томска Иван Кляйн отметил, что, несмотря на сложный прогноз, город готов к паводку.

Как сообщает пресс-служба мэрии, учитывая неблагоприятные прогнозы, администрация заблаговременно начала подготовку. При этом план мероприятий был сформирован с учетом гидрологической ситуации на реке Томь, а также значительных запасов снежных масс, которые превышают среднегодовые практически в два раза.

В городе определено 28 опасных участков, которые могут быть подвержены затоплению в случае самого неблагоприятного развития ситуации. Из них 13 участков подвержены риску подтопления от разлива Томи и малых рек, по 15-ти участкам существует угроза подтопления талыми водами.

Для каждого опасного участка разработан паспорт, который содержит всю необходимую информацию по прогнозируемым зонам затопления, привлекаемым силам и средствам для проведения аварийно-спасательных работ, назначены ответственные, составлены списки всех проживающих на территории, определены маршруты эвакуации и места пунктов сборов.

Среди жителей определены старосты, то есть те люди, которые знают особенности территории и оказывают помощь в подготовке и проведении всех необходимых мероприятий. На базе общеобразовательных школ определено 59 пунктов временного размещения. Зарезервировано 40 помещений маневренного фонда. В случае необходимости, в них будут переселены эвакуированные жители.

Сергей Меняйло попросил участников совещания в докладах отразить ситуацию с вывозом снега, в том числе, с дворовых территорий. Иван Кляйн сообщил, что в городе активная работа в этом направлении ведется уже полтора месяца, в том числе зимние накопления вывозятся из зон возможного подтопления.

«Из средств фонда ЧС на эти цели выделено 14,7 млн руб. Эта работа должна быть завершена к 1 марта, - подчеркнул мэр Томска.

Городские службы подготовили к работе 9 передвижных насосных станций. Также в феврале-марте в городе пройдет ряд тренировок по отработке взаимодействия в условиях паводка. Отдельно было отмечено, что решен вопрос заблаговременной эвакуации и размещения стариков, детей и маломобильных граждан в учреждения здравоохранения.

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