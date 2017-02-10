В Томске попавший в троллейбус из «травмата» целился в бутылку

10 февраля 2017 / Томский Обзор

Томские полицейские задержали подозреваемого в повреждении троллейбуса на одной из остановок города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение о повреждении поступило в дежурную часть 23 января. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Позже был задержан подозреваемый. По предварительным данным, молодой человек стрелял из травматического пистолета по бутылке, лежащей в сугробе, однако, нечаянно попал в проезжавший мимо троллейбус.

Пассажиров пострадавшего троллейбуса, находившихся в нем в момент происшествия, просят обратиться в полицию по тел. 795-100, 02 или 102.

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