В Минералогическом музее ТГУ появился килограммовый кусок бирюзы (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

Коллекцию минералогического музея имени И.К. Баженова пополнили семь новых редких образцов. Среди них афганит, привезенный с месторождения Ляпис-Лазур (Афганистан), бирюза весом почти килограмм, подаренная музею выпускником ГГФ, и другие ценные минералы, сообщает пресс-служба ТГУ.

Среди новых экспонатов музея дюмортьерит – редкий камень, за который коллекционеры готовы выкладывать немалые деньги. Образец выглядит необычно, поскольку представляет собой растущие кристаллы дюмортьерита внутри кварца. Экспонат, пополнивший коллекцию музея ТГУ, привезен из Бразилии. Он подарен университету сотрудником кафедры минералогии и геохимии и, одновременно, увлеченным коллекционером Вячеславом Герасимовым.

Впервые в экспозиции музея появились две разновидности минерала сподумен – кунцит и гедденит. Оба образца очень высокого качества. Несмотря на то, что они не считаются драгоценными, данные минералы используются для изготовления ювелирных изделий. Вместе с тем расширилась коллекция музейных топазов. К уже имеющимся розовому, желтому, голубому камням добавился топаз коньячного цвета, привезенный из Пакистана. Кунцит, гедденит и топаз были приобретены на средства, вырученные от продажи подарочного издания книги, посвященной Минералогическому музею ТГУ.

«Среди новых экспонатов есть уникальный образец – бирюза, вес которой почти килограмм, размер 17 на 30 сантиметров. Эта редчайшая находка была сделана в Казахстане на месторождении Алтын-Тюбе, где побывал наш выпускник, геолог Сергей Голомолзин. Вывозить минералы с месторождения частным лицам нельзя, но в данном случае было сделано исключение, поскольку в документах было указано, что бирюза будет выставлена в музее Томского государственного университета», – говорит сотрудник кафедры минералогии и геохимии ГГФ ТГУ Ксения Зенина.

По ее словам, среди новых поступлений есть вклад и другого выпускника, геолога Анатолий Торгунакова. Анатолий передал в фонд музея коллекцию азурита – близкого родственника малахита, добытого на месторождении Каменушка. Выпускники сделали памятные подарки своей Alma mater в юбилейный день геолога.

Как правило, коллекция расширяется за счет находок, которые ученые привозят из экспедиций, и приобретений, сделанных музеем у коллекционеров. Всего коллекция Минералогического музея имени И.К. Баженова насчитывает 50 000 экспонатов, включая фонды. Поскольку формирование музея началось почти 130 лет назад, то многие его экспонаты и коллекции имеют особую ценность, так как представляют уже отработанные и недоступные для непосредственного наблюдения природные объекты.

Афганит

Бирюза

Гедденит

Дюмортьерит

Кунцит

Топаз

На заглавном фото - азурит.

Фото: пресс-служба ТГУ

Тэги/темы: