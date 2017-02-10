Несколько грузовиков пострадали в ночном пожаре в Томске

10 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Минувшей ночью, 10 февраля, в Томске произошел пожар, в результате которого от огня пострадали несколько автомобилей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Ракетная, 19, стр.1, поступило в 3.24. Горел металлический ангар 50х20 метров высотой в 6 метров, разделенный на складские помещения и гараж. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что из ангара идет густой дым.

Возгорание удалось ликвидировать к 3.43. В результате пожара внутри гаража обгорели стены, выгорел грузовой автомобиль Хино, частично обгорели лакокрасочные покрытия и пластмассовые детали грузовиков Тойота Дюна и Баф.

Общая площадь пожара составила 240 кв.метров. Причина возгорания устанавливается.

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