Часть Советского района Томска осталась без тепла из-за порыва теплотрассы

10 февраля 2017 / Томский Обзор

Порыв теплотрассы произошел в Советском районе Томска в пятницу утром, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальник отдела ЖКХ районной администрации Елену Марченко.

«Поступило сообщение о порыве теплотрассы около 08:00 на улице Олега Кошевого. В результате в части домов района, а также в детском саду на улице Чкалова отсутствует отопление», — сказала Елена Марченко.

По ее данным, отопления нет в домах по проспекту Фрунзе, 172, 174, улице Льва Толстого 77, 83, улице Лебедева 38, 40, 64, 66, 76/1, 78, 105–113, улице Жуковского 35, 50, а также на улице Алтайской, 80.

В свою очередь пресс-служба АО «ТомскРТС», эксплуатирующего тепловые сети Томска, сообщает, что специалисты компании уже приступили к устранению дефекта.

«На время ремонтных работ отключен от теплоснабжения участок теплотрассы, от которой запитаны около 20 объектов на улицах, прилегающих к улице Олега Кошевого и участку улицы Лебедева. Дефект планируется устранить оперативно в течение нескольких часов, после чего теплоснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме», — говорится в пресс-релизе.

По данным синоптиков в Томске в пятницу столбик термометра опустился до минус 14 градусов.

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