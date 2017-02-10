Томский Обзор встретился с «Элком+» и «ИндорСофт»

10 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

На этой неделе «Томский Обзор» побывал в двух крупных и известных томских ИТ-компаниях: «Элком+» и «ИндорСофт».

Директор «Элком+» Евгений Тепляков поведал об успехе компании, которая в 90-е начинала с продажи простых раций для бытового пользования. А теперь создает софт для профессиональной связи, которым пользуются компании в 80 странах мира — от «Газпрома» до ООН.

А руководитель «ИндорСофта» Алексей Скворцов рассказал о том, кому нужны САПР и ГИС, и почему наука является двигателем дорожного прогресса.

Напомним, в конце ноября Томский Обзор провел голосование, в ходе которого были отобраны 10 самых интересных IT-компаний Томска. Сейчас наше издание приступает к написанию материалов об истории успехов компаний. Они будут выходить до марта 2017 года. Финалом проекта станет показ короткометражного фильма о томских айтишниках, который мы уже начали снимать в ходе подготовки статей проекта.

Тэги/темы: