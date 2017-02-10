Молодая мать с ребёнком упали в томской маршрутке

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

Вчера днем, 9 февраля, в Томске на остановке в салоне маршрутного автобуса произошло падение двух пассажиров, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 12.40 на остановке «Киевская» в маршрутке №53. По предварительным данным, 52-летний водитель, отъезжая от остановочного комплекса, не убедился в том, что все пассажиры вышли и начал движение. В этот момент, 26-летняя женщина и её 2-летний сын, подошедшие к двери для выхода из салона автобуса, упали.

После инцидента, водитель «маршрутки» выпустил пассажиров и продолжил движение по маршруту, оставив место происшествия. Мама с ребенком самостоятельно обратились в больницу, где мальчик был осмотрен врачами и отпущен домой.

Позже водитель маршрутки был задержан. Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев просят обратиться по тел.794-636.

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