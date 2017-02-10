Томские ученые впервые зафиксировали обледенение самолета на высоте до 1 км

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО РАН) впервые в мире зафиксировали факт обледенения самолетов на малых высотах, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на корпоративное издание Томского научного центра СО РАН.

«Традиционно считалось, что наиболее опасная высота, на которой самолет может обледенеть, это 3 км. По мере приближения самолета к земной поверхности вероятность обледенения резко падает и на высотах 1 км и менее появление льда на его поверхности ранее не наблюдалось», — приводит издание слова замдиректора ИМКЭС СО РАН по научной работе Владимира Зуева.

По его словам, ученые в течение четырех лет проводили наблюдения на базе международных аэропортов «Богашево» (Томск) и «Толмачево» (Новосибирск). С помощью спецоборудования они зафиксировали, что корпус самолета может обледенеть на высотах ниже 1 км, что может привести к катастрофе, поскольку обледенение приводит к неуправляемости воздушного судна.

«Мы считаем, что появление обледенения воздушного судна на высотах ниже 1 км связано с потеплением климата и его региональными особенностями. В частности, потепление климата повлияло на то, что опустилась нижняя кромка облачности и, соответственно, сдвинулись границы, где корпус самолета соприкасается с воздушными массами, которые содержат капли переохлажденной жидкости, легко переходящей в лед», — поясняет Владимир Зуев.

Для решения этих проблем томские ученые разрабатывают программно-аппаратный комплекс для сверхкраткосрочного прогнозирования обледенения судов, который мог бы учитывать региональные аспекты изменения климата.

В настоящее время самолеты перед полетом обрабатывают спецреагентами. Однако препараты имеют высокую стоимость и наносят вред экологи. Кроме того, обработка воздушного судна занимает много времени, что приводит к задержкам и сказывается на интенсивности и регулярности движения воздушного транспорта.

Тэги/темы: