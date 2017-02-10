#ИстфакТГУ: У российских и британских профессоров много общего — антропологи

10 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Антропологи ТГУ изучают профессиональную идентичность преподавателей разных стран в рамках мегагранта Правительства РФ по проекту «Человек в меняющемся мире». Согласно их выводам, российских и британских профессоров объединяет «Университет 3.0»: трансформация высшей школы приводит к тому, что преподаватели все больше уделяют внимание развитию финансовых и управленческих навыков.

Старшие научные сотрудники лаборатории социально-антропологических исследований ТГУ Александр Сорокин и Михаил Грибовский провели и проанализировали более 20 глубинных интервью с преподавателями лидирующей группы вузов, входящих в топ-100 мирового рейтинга, – университетов Бирмингема, Лидса, Манчестера, Шеффилда, Глостершира и Центрального Ланкашира. Ранее они опросили более 50 преподавателей московских и сибирских вузов.

Согласно выводам антропологов, профессора и в России, и в Великобритании осознают значимость soft skills (навыки в области проектного менеджмента, финансового планирования, тимбилдинга) и необходимость приобретения менеджерских качеств.

– Таким образом, происходящие в странах на разных стадиях и с разными темпами трансформационные процессы в системе высшей школы приводят к формированию университета одного типа – инновационно-предпринимательского («Университет 3.0») – и внедряют предпринимательскую парадигму профессиональной деятельности, – отмечает Александр Сорокин.

По выводам исследователей, основными элементами идентичности британских преподавателей является преобладание в коллективе скорее рабочих, а не дружеских отношений. Это связано с высоким уровнем конкуренции и академической мобильности, вследствие чего профессора в Великобритании часто меняют место работы.

Преимуществами своей работы британцы считают академическую свободу, гибкость графика, широкие коммуникативные возможности и высокую степень самоудовлетворения от работы.

– В то же время наши респонденты обращали внимание на некоторое снижение степени престижности своей профессии в последние десятилетия. В числе причин – количественный рост преподавательского сообщества, бюрократизация, постоянно возрастающие требования к преподавателю, ненормированный график работы, – отмечает Михаил Грибовский.

Отметим, что исследование выполнялось при поддержке Center of Russian, East European and Eurasian Studies Бирмингемского университета. В 2017 году антропологи ТГУ расширят географию исследования профессиональной идентичности преподавателей за счет включения вузов Германии, Франции и Восточной Европы.

Тэги/темы: