Посетителей торгового центра в Томске эвакуировали из-за горящего по соседству здания (ФОТО)

10 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Административное здание горит в Томске на улице Енисейской, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителей пресс-службы регионального ГУ МЧС.

По данным управления, на момент прибытия пожарных огонь горел внутри здания и перекинулся на крышу.

«Эвакуированы люди из горящего здания, а также 360 посетителей торгового центра, находящегося по соседству. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что площадь пожара составляет 600 кв.м., на месте работают 53 человека и 15 единиц техники.

В свою очередь источник в экстренных службах региона уточнил агентству, что пожар начался в здании по улице Енисейской, 32б, рядом с которым располагается торговый центр «Город».

Фото: vk.com/tomsk123

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