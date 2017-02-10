Томские полицейские задержали мужчину с мешком марихуаны

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томском районе полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

22-летнего молодого человека задержали, когда он двигался по дороге Томск — Поросино с мешком в руках. При досмотре выяснилось, что в мешке тот нёс 1,2 килограмма марихуаны. Задержанный, ранее имевший судимости за аналогичные преступления, пояснил, что собрал вещество для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.

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