Завтра томичи присоединятся к всероссийской акции «Лыжня России - 2017»

10 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу, 11 февраля, на стадионе «Политехник» (ул. 19-й Гвардейской дивизии, 13) пройдет центральный старт XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, парад открытия гонки начнется в 11.45. Также соревнования пройдут в районах Томской области. Программа соревнований в Томске включает массовый старт без учета времени и дистанции на 2, 3, 5 и 10 км. К участию в соревнованиях допускаются все желающие без ограничения возраста. Победители получат медали, дипломы и призы.

Для учета результатов в выполнении норматива ГТО «Бег на лыжах» необходимо зарегистрироваться и предоставить уникальный идентификационный номер (УИН), полученный после регистрации на сайте, в комиссию по допуску к соревнованиям.

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