На следующей неделе в Томске стартует Open Innovations Startup Tour 2017

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2017 // Фото: Startup-tour.ru

В понедельник и вторник, 13 и 14 февраля, в Томск в рамках Open Innovations Startup Tour приедут эксперты Фонда «Сколково», которые отберут лучшие местные стартапы, сообщают организаторы.

Open Innovations Startup Tour — это первый региональный этап в годовом цикле отбора стартап-команд, которые получат поддержку Фонда «Сколково». Участников ждет еще два последующих этапа — Startup Village и форум «Открытые инновации», на которых будут представлены уже готовые к презентации инвесторам продукты стартаперов, чьи проекты были одобрены экспертами еще на первом этапе.

В региональном туре Open Innovations Startup Tour 2017 в Томске за победу и возможность пройти в финал Startup Village поборются также команды из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Красноярского края.

В этом году конкурсная программа состоит из трех основных направлений: биомедицинский трек, индустриальный трек, а также трек информационных технологий.

Оценивать проекты участников будут представители технопарков и бизнес-инкубаторов, а также менторы и эксперты. Ведущие специалисты области специально приедут в Томск, чтобы поделиться своим опытом, дать практические советы и помочь участникам развить сильные стороны своих проектов.

«Как правило, что-то важное и приятное делается традицией. Наверное, поэтому уже в пятый раз мы проводим этот инновационный марафон. Убедившись в значимости и перспективности того, что происходит в условиях нашего взаимодействия с региональными академическими сообществами России, мы с радостью устраиваем уже систематические встречи. Особенно в тех городах, где ученые и исследователи ведут активную научную работу. И город Томск в их числе. Из года в год характер нашего с ними сотрудничества меняется: в периоды между встречами в рамках Startup Tour они самостоятельно ведут подготовительную работу, ищут стартапы, объясняют и продвигают уже наши общие идеи. Как результат, качество проектов, участвующих в конкурсе, с каждым разом становится все лучше. Благодаря Startup Tour мы выстроили крепкие отношения с регионом на взаимовыгодных условиях — Томская область получила особенный инновационный статус, а многие проекты уже стали резидентами „Сколково“», — говорит исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

«В прошлом году, когда наш проект принимал участие в Startup Tour в Новосибирске, нам удалось не только выступить со своей презентацией, но и завести полезные связи с экспертами бизнеса и инвесторами, которые мы до сих пор поддерживаем. Буквально за 2 дня мы поняли, в каком направлении необходимо двигаться, и получили очень ценные советы от менторов. Можно сказать, что Startup Tour в какой-то степени поставил нас на место, так как именно после этого проекта мы перешли к конкретным и эффективным действиям», — отмечает Михаил Деревянко, со-основатель проекта Shelme, участник Startup Tour.

Помимо конкурсной части, Open Innovations Startup Tour представляет большую образовательную программу, в рамках которой все желающие абсолютно бесплатно могут посетить лекции, мастер-классы и менторские сессии от гуру бизнеса и директоров компаний в области развития инноваций.

Мероприятие пройдет состоится 13—14 февраля в Культурном Центре ТГУ (пр. Ленина, 36). Информацию о регистрации, расписание и программу тура смотрите на сайте Startup-tour.ru.

Томская область входит в Ассоциацию инновационных регионов России и занимает достойное место в их рейтинге. На территории региона действует особый инновационный статус. Научно-образовательный комплекс, основу которого составляют 6 университетов и 13 академических институтов, признан одним из крупнейших в стране. Сегодня более 20 компаний Томской области являются резидентами «Сколково».

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