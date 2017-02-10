Пожар в административном здании в Томске стал причиной отключения газоснабжения у более 1,5 тыс. абонентов

10 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

ООО «Газпром газораспределение Томск» из-за пожара на улице Енисейской, 32б перекрыло участок газопровода высокого давления, проходящего вдоль фасада здания, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Минэнерго РФ.

«В 10:05 мск прекращено газоснабжение потребителей соседних домов — 1 тыс. 560 абонентов. Ведется тушение пожара», — говорится в сообщении.

Отмечается, что газопровод принадлежит ОАО «Манотомь».

Ранее сообщалось о пожаре в административном здании по улице Енисейской, 32б в Томске. Из-за возгорания пожарные эвакуировали 360 посетителей находящегося по соседству торгового центра, никто не пострадал.

Площадь пожара составляет 600 кв.м., его тушением занимаются 129 человек и 37 единиц техники.

ОАО «Манотомь» специализируется на разработке и производстве стрелочных и электронных приборов измерения давления и температуры. В 2014 году предприятие произвело более 400 тыс. приборов, продукция поставлялась, в том числе для нужд ОПК и ГК «Росатом».

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