Пожарные пять часов тушили административное здание в Томске (ФОТО, ВИДЕО)

13 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Сообщение о возгорании в административном здании по пр.Мира, 74 поступив 4.00, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарные прибыли на место через 8 минут. К этому моменту горел второй этаж и крыша здания. Возгорание удалось локализовать в 6.29, ликвидировать — в 9.00.

Общая площадь пожара составила 600 кв.метров. С огнем боролись 110 человек и 29 единиц техники. Пострадавших нет.

«Быстрому развитию пожара способствовали конструктивные особенности здания (второй этаж – деревянный, множество перегородок внутри строения), наличие большого количества легко горимых материалов, позднее сообщение о возгорании», — говорится в сообщении.

В свою очередь Ивант Темерв (ТО ПСС) отметил, что на месте также работали спасатели. Они помогали пожарным автономными источниками освещения из аварийно-спасательного автомобиля «Газель». К тушению огня или эвакуации людей не привлекались.

В сообщении также отмечается, что концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимых значений, опасных веществ пробы воздуха, сделанные на месте происшествия, также не выявили.

На месте происшествия работают пожарные-дознаватели, причина возгорания устанавливается.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Томской области

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