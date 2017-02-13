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Томский альпинист взял две медали на юношеском Чемпионате мира во Франции

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Воспитанник томского объединения «Искра» МОУДОД ДДЮ «Кедр» Владислав Темерев стал обладателем золотой и бронзовой медали юношеского Чемпионата мира, который проходил во Франции.

Как сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, в соревнованиях приняли участие около 70 спортсменов из 9 стран мира.

«Впервые, насколько я знаю, приехали молодые спортсмены из США. Медленно и со скрипом, юношеский Чемпионат мира расширяет географию», — отметил Иван Темерев.

Сборную России вошли четыре томича: Владислав Темерев, Иван Лощенко, Юлия Филатьева и Ирина Амбарцумова. В упорной борьбе Владислав Темерев взял «золото» в дисциплине «скорость». В «трудности» он сумел занять третье место.

«Разделил третье место с еще одним парнем из России. Они оба поднялись до финишного «зацепа» и, что очень удивительно, смогли сделать это с одинаковым временем - минуты и секунды!», — отметил Иван Темерев.

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