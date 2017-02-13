Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе Самусь-Томск

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

В минувшую пятницу, 10 февраля, на трассе Самусь-Томск произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 16.50 на 33 километре трассы. По предварительным данным, 52-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась со встречным ГАЗ-31105.

С травмами водитель Toyota был госпитализирован, где через некоторое время скончался. Обстоятельства происшествия выясняются.

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