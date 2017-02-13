На трассе в Томской области опрокинулся КамАЗ, перевозивший соль

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

Сегодня утром, 13 февраля, на трассе Томск — Колпашево опрокинулся автомобиль КамАЗ, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 7.40 на 35 километре трассы. По словам 32-летнего водителя, во время движения у грузовика «заклинило» правое колесо. После опрокидывания на дорогу из кузова автомобиля выпал груз - соль.

В результате ДТП никто не пострадал, движение не затруднено. На месте происшествия работает экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД.

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